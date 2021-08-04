В УГО считают поступок Беспалого позорным и недопустимым.

Военнослужащий, которого подозревают в избиении танцора шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой, лишился работы. Руководство Управления государственной охраны его уволило.

Об этом сообщает пресс-служба УГО в Facebook.

4 августа провели служебное совещание, в ходе которого решился вопрос об увольнении военного. В УГО назвали поступок Евгения Беспалого позорным и недопустимым.

"Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", - говорится в сообщении.

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1 августа во время конфликта 28-летний майор ударил кулаком по голове 22-летнего участника шоу-балета. Последний от удара упал на землю, его госпитализировали. Нападавший скрылся с места происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть задача умышленного тяжкого телесного повреждения.

По словам певицы Нади Дорофеевой, пострадавший танцор находится в медикаментозной коме. Она призвала довести до конца дело.

Также СМИ раздобыли видео избиения Евгения Гончаренко. Судя по записи 22-летний Гончаренко вышел из клуба LIFT с парнем и девушкой. В этот момент по улице со своим приятелем шел сотрудник УГО Евгений Беспалый, который врезался в друга танцора, а потом оттолкнул Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО и начала снимать все на телефон. После этого Беспалый подошел к девушке, намереваясь выбить мобильный из ее рук. В конфликт вмешался танцор и получил мощный удар в голову, после чего упал и ударился головой о плитку.

3 августа подозреваемого работника УГО взяли под стражу.

Автор: Анастасия Горбачева