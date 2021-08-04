Евгений Гончаренко остается в реанимации в коме без права на посещение.

Избитый в центре Киева участник танцевальной труппы Нади Дорофеевой все еще находится в коме, поэтому его друзья и родные начали собирать деньги на лечение и дальнейшую реабилитацию парня.

Об этом сообщила в Instagram подруга избитого Евгения Гончаренко, Мария.

"Сейчас Женя находится в реанимации в коме без права на посещение. Врачи не дают никакой конкретной информации, ведется наблюдение за состоянием. Ранее была сделана трепанация черепа. Известно, что Женя на данный момент в тяжелом состоянии, закрытая черепно-мозговая травма", - пишет пользователь m__ashera.

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"Женя все еще находится в медикаментозной коме. Вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держим кулаки и верим в лучшее", - написала в своем Instagram Надя Дорофеева.

Инцидент с танцором Нади Дорофеевой

Евгения Гончаренко избили ранним утром 1 августа возле гей-клуба "Лифт" в Киеве.

На опубликованном видео видно, как после непродолжительной словесной перепалки с прохожим на улице, тот нанес танцору мощный удар в голову, в результате которого парень упал без чувств.

После госпитализации у него диагностировали кровоизлияние в мозг, после чего провели трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Злоумышленником оказался сотрудник Управления государственной охраны. Суд поместил его под стражу на 60 суток.

Автор: Станислав Кожемякин