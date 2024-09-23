24 августа из Украины сбежал Артем Дмитрук, несколько дней назад его путем пошел Андрей Одарченко.

Вслед за Артемом Дмитруком из Украины успешно сбежал еще один народный депутат, подозреваемый в преступной деятельности. На этот раз это был член фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, которого обвиняют в попытке подкупить руководство Министерства восстановления.

Как стало известно из онлайн-трансляции заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), на котором рассматривалось дело Одарченко, нардеп сбежал в Румынию.

По словам представительницы прокуроры, 17 сентября Одарченко попросил своего водителя высадить его в центре Киева, отдал тому свои мобильные телефоны и попросил поставить их на зарядку. Одарченко заверил водителя, что самостоятельно доберется до здания Верховной Рады, и больше водитель не видел своего шефа и уже не мог с ним связаться.

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"По имеющейся в органах досудебного расследования... информации, Одарченко пересек государственную границу вне пункта пропуска с Румынией и после этого обратился даже в государственные органы Румынии с заявлением о получении убежища в этом государстве", - заявила представительница прокуратуры во время заседания ВАКС.

Она добавила, что спикер Верховной Рады не оформлял заграничных командировок для Одарченко.

Дело нардепа Одарченко

Как писал УНИАН, в ноябре 2023 года Спецализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Одарченко о подозрении в попытке подкупить биткоинами руководителя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафу Найема.

Высший антикоррупционный суд рассмотрел дело и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен. Одарченко воспользовался возможностью выйти под залог, но отрицал обвинения во взяточничестве.

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