По словам Костина, уголовное производство было начато сразу, как стало известно о нелегальном пересечении границы Дмитруком.

Правоохранительные органы сейчас выясняют всех причастных к побегу за границу украинского народного депутата Артема Дмитрука. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин на форуме "Украина 2024. Независимость".

"Относительно пересечения границы Дмитруком: мы сейчас выясняем всех, кто причастен. Каждый день проводятся допросы и обыски... Эта ситуация вызвала много возмущения в обществе. Мое возмущение даже больше, чем возмущение общества. Первое, что я понял и почувствовал: мы видим как наши пограничники с помощью дронов отслеживают беглецов, потом мобильные группы их задерживают, и это действительно пример успешной работы. А я думал, почему в тех случаях удалось, а в этом случае этот человек просто как по маслу перешел нелегально государственную границу?", - сказал генпрокурор.

По словам Костина, уголовное производство было начато сразу, как стало известно о нелегальном пересечении границы Дмитруком.

Видео дня

"В рамках этого производства следователи, прокуроры, сотрудники Государственной пограничной службы работают практически круглосуточно. Вчера, сегодня утром, сейчас проходят следственные действия. Мы понимаем, что этот человек пересек государственную границу не самостоятельно, ему кто-то помогал. И среди тех, кто помогал, могут быть и должностные лица различных органов. Мы прилагаем все усилия, чтобы их установить. И установить всю ситуацию, каким образом это происходило", - прокомментировал он.

Костин отметил, что сейчас установлен путь, которым воспользовался подозреваемый - это участок границы с так называемой территорией Приднестровья.

"Мы владеем определенной информацией, в какой стране находится человек и проверяем эти данные. Потому что по нашей информации, он сейчас путешествует по некоторым странам. Мы в дальнейшем будем принимать все меры для его возвращения в Украину международно-правовыми способами, если он не сделает этого добровольно. У него еще есть возможность явиться на допрос следователя в установленные даты - это четверг и пятница", - подчеркнул Костин.

Если нардеп не явится к следователю, то по словам генпрокурора, будут применены определенные правовые механизмы.

"Это обращение в суд с определенной мерой пресечения, это объявление в розыск и запрос на экстрадицию, если мы установим, в какой стране он будет находиться", - уточнил Костин.

Он подчеркнул, что сейчас стране надо решить вопрос системной комплексной защиты границ в пределах между контрольно-пропускными пунктами.

"Мы должны перекрыть границу. Потому что любой человек, даже в статусе подозреваемого, может убежать. Если человек решил сбежать и он будет искать пути, то если эти пути существуют, этими путями он воспользуется", - подчеркнул глава прокуратуры.

Он отметил, что аналогичные случаи нелегального пересечения границы были и с другими депутатами. Относительно конкретно Дмитрука он сказал, что в соответствии с составом преступления задержание было невозможным.

Побег Дмитрука - детали

Как сообщал УНИАН, 25 августа Генпрокуратура сообщила об объявлении подозрения Дмитруку, а впоследствии от Государственного бюро расследований стало известно, что открыто уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом.

В СМИ сегодня появилась информация, что Молдова получила запрос на задержание украинского народного депутата Артема Дмитрука, когда он находился на ее территории, однако правоохранители не имели законных оснований для этого. Отмечается, что он может находиться в Лондоне или Стамбуле.

Вас также могут заинтересовать новости: