Сейчас девочками занимаются социальные службы Запорожья.

В Запорожье правоохранители разыскали родителей двух девочек, одна из которых едва не выпала из окна квартиры, где их оставили вдвоем.

Как говорится в сюжете ТСН, отец детей был на работе и не сомневался, что их мать присматривает за ними. Вместо этого она ушла из дома гулять и употреблять алкоголь из-за вчерашней ссоры, а вернулась лишь спустя сутки.

Дело расследуют правоохранители, а дети пока находятся под наблюдением социальных служб.

Детали узнавайте из сюжета:

Как ранее сообщал УНИАН, в Запорожье двухлетняя девочка пыталась найти маму и едва не выпала из открытого окна квартиры на втором этаже. Опасность вовремя заметил проходивший мимо дома боец Национальной гвардии. Он мгновенно схватился за кондиционер, добрался до окна, где стоял ребенок, и спас его от падения. Кроме нее, в квартире находилась ее младшая сестренка. Впоследствии правоохранители разыскали их дедушку, который отсутствие родителей объяснить не смог.

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Автор: Юрий Годован