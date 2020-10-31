В Дарницком районе Киева 31 октября на улице Мишуги возле торгового центра "Пирамида" упал строительный кран.
Читайте такжеНа строительстве метро в Киеве опрокинулся автокран (фото)
Он рухнул прямо на автомобиль Mitsubishi, припаркованный на обочине, сообщает Obozrevatel.
На место прибыли спасатели. Движение по улице временно заблокировано.
Фото с места происшествия также приводит Telegram-канал dtp.kiev.ua.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Автомобиль сильно поврежден, но внутри, к счастью, никого не было. К инциденту могло привести нарушение техники безопасности на стройке.
"Кранопад" в Киеве: где еще падали краны в столице
- В Киеве грузовик с гусеничным краном задел путепровод
- На столичной Борщаговке перевернулся строительный кран (фото)
- В центре столицы упала стрела строительного крана (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram