Кран упал на припаркованное авто на столичных Позняках. О пострадавших не сообщается.

В Дарницком районе Киева 31 октября на улице Мишуги возле торгового центра "Пирамида" упал строительный кран.

Читайте такжеНа строительстве метро в Киеве опрокинулся автокран (фото)

Он рухнул прямо на автомобиль Mitsubishi, припаркованный на обочине, сообщает Obozrevatel.

На место прибыли спасатели. Движение по улице временно заблокировано.

Фото с места происшествия также приводит Telegram-канал dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Автомобиль сильно поврежден, но внутри, к счастью, никого не было. К инциденту могло привести нарушение техники безопасности на стройке.

"Кранопад" в Киеве: где еще падали краны в столице

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко