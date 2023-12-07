Также сообщается, что экс-нардепа планировали назначить на место Сальдо.

Ликвидированный в России предатель и экс-нардеп Илья Кива рассматривался в роли потенциального так называемого "губернатора" Херсонской области, часть которой остается оккупированной РФ.

Как пишут российские Telegram-каналы, якобы Кива даже встречался с первым заместителем главы администрации РФ Сергеем Кириенко, однако назначить его не успели.

Кроме того, сообщается, что в одной из квартир Кивы во время обыска нашли секретные документы о размещении российских войск: "В том числе на левом берегу Днепра, где украинцам за последние несколько месяцев удалось создать плацдарм".

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Следователи сейчас выясняют, кто передал Киве эти секретные документы о размещении войск и не попали ли они в руки ВСУ.

Илья Кива ликвидирован - что сообщалось

Напомним, 6 декабря стало известно, что в Подмосковье нашли мертвым беглого нардепа Илью Киву.

Сообщалось, что Илья Кива был убит двумя выстрелами - в грудь и голову. Первым выстрелом его ранили, вторым добили.

По одной из версий, она навести киллера на след Кивы могла его сожительница, однако это пока не подтверждено.

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