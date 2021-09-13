Отдельные лица намеревались организовать заговор участников IT-рынка и заявляли, что они якобы уполномочены на это Министерством цифровой трансформации.

Служба безопасности Украины предотвратила попытку реализации коррупционной схемы на сумму 300 млн грн при закупке ноутбуков для учителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил во время брифинга по ситуации с тендерами на закупку ноутбуков для учителей и возможным коррупционным сговором во время их проведения.

"Мы получили от СБУ информацию о том, что есть определенная возможная коррупционная схема на 300 млн грн. Сейчас мы направили все договоры по всей стране на повторную экспертизу. Мы не останавливаем эту субвенцию, не останавливаем эти договоры, мы просто повторно проанализируем все условия и все детали этих тендеров", - сказал Федоров.

Он также призвал руководителей профильных департаментов облгосадминистраций и других причастных должностных лиц не поддаваться на провокации.

"Никому заносить деньги не нужно", - подчеркнул Федоров.

По словам вице-премьера, чиновники должны позаботиться, чтобы как можно больше учителей получили ноутбуки.

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В.и.о. начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк рассказал детали коррупционной схемы. По его словам, была получена информация о намерениях отдельных лиц организовать противоправную схему при реализации государственной правительственной программы "Ноутбук каждому учителю".

"Отдельные лица хотели обеспечить противоправный сговор участников IT-рынка, а именно предприятий, которые импортируют и занимаются поставками такого рода компьютерной техники, и заявляли при этом, что они якобы уполномочены на это Министерством цифровой трансформации", - сказал он.

Витюк уточнил, что СБУ обнаружила детали указанной схемы, были установлены лица, которые провели предварительные переговоры с участниками ИТ-рынка, которые могут быть задействованы в указанной программе, и договорились с ними о необходимости завышения цен более чем на 30%.

"Именно эти 30% должны были быть в виде "откатов", по сути, украдены. 30% от около миллиарда указанной субвенции - это 300 млн грн... предварительно все регионы хотели поделить между собой", - подчеркнул Витюк.

По его словам, об этой схеме предупредили Минцифры и Минобразования.

"Вместе мы провели неформальною совещание, на которое пригласили около 30 участников ИТ-рынка, там мы развеяли миф о том, что указанная схема может "крышеваться" Минцифры, и призвали всех участников отказаться от сомнительных и противоправных действий, которые могут привести к убыткам государству и к уголовной ответственности участников. То есть мы предупредили, что все будут отвечать по закону. И ответственность, которая может быть предусмотрена, - это от 7 до 12 лет лишения свободы по части 5 ст.191 Уголовного кодекса. Все договоры будут пересмотрены Минцифры, а процесс закупок будет под личным контролем министра цифровой трансформации и, я думаю, министра образования и науки", - подчеркнул он.

Закупка ноутбуков для учителей

В госбюджете-2021 предусмотрено дополнительное финансирование - 1 млрд гривен на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования. В частности, 980 млн грн выделены именно на приобретение ноутбуков, при этом ориентировочная стоимость ноутбука должна составлять 20 тыс. грн.

В рамках инициативы по обеспечению ноутбуками учителей в 2021 году было объявлено тендеры на закупку почти 49 тыс. ноутбуков.

Автор: Леся Лещенко