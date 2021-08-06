Женщина заплатила за это 700 долларов. Все трое задержаны.

В Одесской области двое мужчин пытались переправить через госграницу женщину. Она хотела убежать от мужа.

Об этом УНИАН сообщили в Южном региональном управлении ГПСУ.

Так, на границе с Молдовой, возле села Гребеники, задержаны трое граждан Украины. Отмечается, что пограничники обнаружили возле украинско-молдавской границы двух мужчин – организаторов нелегальной переправки, а также их подопечную – 36-летнюю женщину.

Как выяснилось, из-за проблем в семье она решила уйти от своего мужа - скрыться за границей, но у нее не было документов.

"Женщина нашла помощников, которые согласились за 700 долларов нелегально переправить ее в Молдову. Один из них – 60 летний мужчина - автомобилем "ВАЗ" подвез ее к границе. Их встретил 59-летний сообщник, который накануне легально выехал в Молдову, потом нарушил границу, чтобы встретить их и перевести обратно – на территорию Молдовы", - рассказали в управлении.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве СБУ задержала террористку, которую разыскивал Интерпол.

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Автор: Лариса Козовая