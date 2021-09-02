Женщина рассказала о своем затруднительном положении, суд назначил ей наказание в виде штрафа.

На Сумщине вынесли судебный приговор многодетной матери, которая украла банковскую карточку. Женщина признала свою вину в полном объеме и рассказала, что пошла на преступление ради своих детей, потому что хотела их накормить.

О приговоре для многодетной матери сообщило издание "Шостка инфо".

Во время судебного заседания установили, что 13 мая 2021 года женщина находилась у своей знакомой в городе Шостка. Там она похитила ее банковскую карточку, после чего использовала ее в магазинах. Женщина приобрела продукты, общая сумма которых составляет более 1 500 гривень.

Обвиняемая не стала отрицать свою вину. Она подробно рассказала о преступлении и объяснила свои мотивы. Женщина решила украсть карточку, потому что хотела накормить своих детей. Она купила продукты и смеси для детей.

Женщина рассказала, что она имеет трех маленьких детей, которых ей ничем кормить. Многодетная мать получает маленькие выплаты и не может пойти на работу, потому что ей не с кем оставлять своих детей. Гражданский муж не помогает женщине и детям, ее положение крайне затруднительно.

Читайте такжеСобирала детей в школу и детсад: стали известны подробности гибели молодой мамы в Кировоградской областиОднако многодетная мать утверждала, что она обязательно возместит причиненный вред, но сейчас на это у нее не хватает средств. Суд учел слова женщины и вынес ей приговор.

Многодетной матери назначили наказание в виде штрафа в размере 850 гривень. Также отмечается, что женщина может выплачивать средства постепенно, она получила разрешение разделить уплату штрафа на 10 месяцев.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Ровенщине мужчина облил бензином и поджег собственного племянника.

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Автор: Полина Кузенко