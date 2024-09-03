В судебном заседании осужденный свою вину признал, впрочем, не раскаялся и сообщил, что хочет вернуться в "ЛНР".

Приморский районный суд Одессы назначил наказание в виде 14 лет тюрьмы жителю города, который воевал под псевдо "Санта" в рядах батальона "Призрак" террористической организации "ЛНР" - даже в зале суда он заявил, что считает себя гражданином уже несуществующего СССР и жаждет присоединения Одессы к РФ.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в суде доказано, что мужчина в 2014 году вступил в одно из структурных подразделений незаконной вооруженной группировки "ЛНР" - так называемый 14-й батальон территориальной обороны "Призрак". Он получил позывной "Санта" и в рядах боевиков с июня 2014-го по 2015 год оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции.

"Он участвовал в вооруженном противостоянии в Лисичанске с целью удержания города под контролем незаконных формирований РФ и захвате населенных пунктов, зданий и других объектов на территории Луганской области. Вследствие успешного выполнения возложенных на него задач был назначен на должность командира роты батальона "Призрак", - рассказали в пресс-службе.

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В конце 2015 года "Санта" вышел из состава террористической организации и выехал в Россию, а затем вернулся в Одессу, где пытался "залечь на дно". Однако его задержали в августе 2023 года.

"В судебном заседании осужденный свою вину признал, впрочем, не раскаялся и сообщил, что хочет вернуться в "ЛНР" и, даже если бы мог повернуть время назад, снова совершил бы то же преступление. Он выразил ностальгию по временам Советского союза и желание, чтобы российские войска дошли до Одессы и Львова. Также выразил желание, чтобы Одесса присоединилась к России", - говорится в сообщении.

Как уточнили УНИАН в прокуратуре, приговор этому жителю Одессы вынес Приморский районный суд города. Фигуранту инкриминировали участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Несмотря на то, что после задержания он год находится за решеткой, мужчина даже сейчас поддерживает Россию. Он очень ярый сторонник проведения референдума о присоединении Одессы к России. Надо отметить, что осужденный - 1979 года рождения. То есть, когда СССР распался, ему было всего 12 лет - не понятно, по чему именно он ностальгирует...", - обратил внимание сотрудник прокуратуры.

Также собеседник УНИАН добавил, что фигурант дела считает себя гражданином государства, которое не существует уже более 30 лет - именно СССР.

Как уточнили в областном управлении СБУ, 45-летний одессит в 2014 году помогал оккупантам захватывать город Голубовка и поселок Михайловка в Луганской области. Задержали его контрразведчики СБУ в Одессе. Во время обысков по местам пребывания задержанного обнаружены фото и другие доказательства его пребывания в рядах террористов "ЛНР". По материалам дела, в 2014 году фигурант участвовал в массовых провокациях в Одессе, а затем бежал в Ростов-на-Дону (РФ). Уже оттуда выехал на Луганщину, где присоединился к рядам подконтрольных России боевиков.

"Находясь в рядах вражеского подразделения, его главарь участвовал в боевых действиях против сил АТО в районах Лисичанска и Алчевска", - рассказали в СБУ.

Другие задержания предателей Украины

Как сообщал УНИАН, в Херсоне задержали группу предателей, которые "сливали" данные о Силах обороны врагу, который находится на временно оккупированном левобережье региона. В частности, в результате спецоперации в городе задержаны трое участников вражеской ячейки, которые действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на одного куратора из РФ. Им оказался россиянин Александр Костин - оккупационный "первый заместитель министра информационной политики" на временно захваченном левобережье Херсонщины.

Кроме функций рупора Кремля, захватническое учреждение пыталось выполнить задание ФСБ по созданию агентурных сетей в областном центре. Для этого Костин привлек двух своих подчиненных из оккупационной "мининформполитики", как резидентов (руководителей) агентурной сети.

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