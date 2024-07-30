Иностранец хотел продлить срок пребывания в РФ и стать военным.

Гражданин Дании, подписавший контракт с Министерством обороны РФ, обратился в суд с просьбой признать договор недействительным – иностранец, который оказался на войне в Украине, утверждает, что не понимал содержания документа. Сейчас он просто хочет вернуться домой.

"33-летний Мадс (имя изменено по просьбе героя) приехал в Россию летом 2023-го. Как датчанин рассказывал знакомым, он уехал из Европы, чтобы спастись от их "ценностей". К октябрю у Мадса заканчивался срок пребывания в России. Он обратился в полицию, чтобы продлить его, но правоохранители сильно тянули с ответом, а дедлайн неумолимо приближался", — пишет "База".

Тогда, по данным издания, кто-то посоветовал иностранцу подписать контракт с Минобороны РФ – дескать, таким образом, он однозначно останется в РФ. Как отмечается, мужчина был не против, так как хотел стать военным. При этом, как он утверждает, на войну в Украину не собирался.

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По словам датчанина, он пришел в центр "Патриот", где подписал контракт на незнакомом ему русском языке и неожиданно (для себя) отправился в зону "спецоперации".

По данным "Базы", Мадс состоит в подразделении, которое специализируется на беспилотниках и дронах, а служит сейчас в Луганской области - на территории, пподконтрольной боевикам группировки "ЛНР".

"Как рассказывает адвокат датчанина Роман Петров, служить Мадсу не очень нравится — особенно из-за соседей из Южной Азии, с которыми его поселили в блиндаж. Они часто плюют на пол, а Мадс — парень чистоплотный. По словам датчанина, несколько раз его принуждали пить водку, что ему тоже почему-то не понравилось", — говорится в публикации.

В январе 2024 года иностранцу позвонили из полиции и сообщили, что ему разрешили продлить срок пребывания в России.

"Но было уже поздно: датчанин сидел в блиндаже с плюющимися азиатами. По словам европейца, несколько раз его допрашивали, интересуясь, зачем он пошел на СВО. Мадс пытался объяснить, что не собирался в зону боевых действий, но датчанина никто не понял", — пишет СМИ.

Весной 2024 года датчанин подал иск к Минобороны: просит признать контракт недействительным, потому что текст был на непонятном (русском) языке. Соответственно, Мадс не понимал содержание документа и реальной опасности, которой себя подвергает. По данным "Базы", гарнизонный районный суд истец уже проиграл, в апелляции ему также отказано.

По информации адвоката, указанный иностранец - единственный датчанин в ВС РФ. Он надеется, что о нем узнают в посольстве Дании, помогут разорвать контракт с Минобороны России и вернут домой.

Иностранцы в армии РФ

Напомним, родные гражданина Индии заявили, что его убили после того, как заставили воевать в войне против Украины. По информации МИД Индии, в течение последних нескольких месяцев в ведомство обратились несколько мужчин и их семьи, которые сообщили, что их обманом заставили поехать в Россию, где пообещали им работу или образование, после чего принудительно завербовали в армию РФ. Они заявили, что в результате боевых действий погибли по меньшей мере четыре человека.

Родственники 21-летнего Рави Мун рассказали для Reuters, что он уехал в Россию в январе после того, как с ним связался агент, который пообещал найти ему работу в транспортном секторе. Однако, когда он прибыл в РФ, был вынужден воевать. Родные Рави говорят, что последний раз разговаривали с ним 12 марта и с тех пор пытались связаться с правительством, чтобы то помогло разыскать его. Сейчас родственники нуждаются в помощи правительства, чтобы вернуть тело обратно - у них нет денег, чтобы организовать это самостоятельно.

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