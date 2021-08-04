Конфликт возник в развлекательном заведении.

В городе Васильков полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в толпе. Он случайно ранил своих родителей.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Так, во время отдыха в ночном заведении между двумя молодыми людьми возник конфликт. Один из них позвонил своим родителям и брату и сообщил, что его обижают.

Родственники парня приехали и начали выяснять отношения. Один из гостей схватил газовый баллончик и использовал его в сторону брата оскорбленного парня.

Читайте такжеВ Одессе нашли автомобиль, на котором скрылся застреливший мужчину киллер – соцсетиПосле этого 27-летний мужчина взял из автомобиля пистолет и начал стрелять в толпу.

В результате стрельбы ранения получили родители хулигана и еще двое присутствующих.

Оружие у злоумышленника изъяли и направили на экспертизу. Его самого задержали.

Следователи по процессуальным руководством Обуховской окружной прокуратуры Киевской области сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская