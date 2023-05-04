Отличился первый заместитель мэра Вознесенской городской территориальной общины, который с председателем местного благотворительного фонда и командой бухгалтеров наворовал почти на миллион гривен.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему присвоения бюджетных средств для закупки продукции Силам обороны в прифронтовых районах в Николаевской области.

Речь идет о схеме, которую организовал первый заместитель мэра Вознесенской городской территориальной общины. Как сообщил пресс-центр ведомства, он привлек к незаконной деятельности двух своих подчиненных - должностных лиц бухгалтерии горсовета, а также главу местного благотворительного фонда.

Вместе они нанесли ущерб Украине и ВСУ почти на миллион гривен.

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"По предварительным данным, участники сделки нанесли государству ущерб почти на млн грн. Во время обысков по местам работы, проживания и в автомобилях фигурантов выявлено: компьютерную технику, документы и черновые записи с доказательствами незаконных действий; более млн в гривневом эквиваленте. На основании собранных доказательств первому заместителю мэра и трем его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах)", - говорится в сообщении.

В спецслужбе проинформировали, что сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ поймала" коммунальщика", который вредил ВСУ

Напомним, что вчера СБУ арестовала "вредителя" в Одесской области, который из-за своих предательских действий мешал ВСУ. Речь идет о жителе села Крыжановка, который вместе с другом "сливал" данные о колонне нашей техники и перемещении личного состава к фронту.

Мужчины, осознавая, к чему может привести распространение секретных данных, ширили записи с техникой своему "координатору" - жителю Россию. Стороны переписывались через мессенджер в социальных сетях.

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