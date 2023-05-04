В Николаевской области нанесли ущерб из-за хищения "оборонки" почти на миллион гривен / фото пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему присвоения бюджетных средств для закупки продукции Силам обороны в прифронтовых районах в Николаевской области. 

Речь идет о схеме, которую организовал первый заместитель мэра Вознесенской городской территориальной общины. Как сообщил пресс-центр ведомства, он привлек к незаконной деятельности двух своих подчиненных - должностных лиц бухгалтерии горсовета, а также главу местного благотворительного фонда.

Вместе они нанесли ущерб Украине и ВСУ почти на миллион гривен. 

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"По предварительным данным, участники сделки нанесли государству ущерб почти на млн грн. Во время обысков по местам работы, проживания и в автомобилях фигурантов выявлено: компьютерную технику, документы и черновые записи с доказательствами незаконных действий; более млн в гривневом эквиваленте. На основании собранных доказательств первому заместителю мэра и трем его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах)", - говорится в сообщении.

В спецслужбе проинформировали, что сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото СБУ арестовала заместителя мэра Вознесенской городской территориальной общины 04 мая 2023
Фото СБУ арестовала заместителя мэра Вознесенской городской территориальной общины 04 мая 2023
Фото СБУ арестовала заместителя мэра Вознесенской городской территориальной общины 04 мая 2023
Фото СБУ арестовала заместителя мэра Вознесенской городской территориальной общины 04 мая 2023
Фото СБУ арестовала заместителя мэра Вознесенской городской территориальной общины 04 мая 2023
Фото СБУ арестовала заместителя мэра Вознесенской городской территориальной общины 04 мая 2023

СБУ поймала" коммунальщика", который вредил ВСУ

Напомним, что вчера СБУ арестовала "вредителя" в Одесской области, который из-за своих предательских действий мешал ВСУ. Речь идет о жителе села Крыжановка, который вместе с другом "сливал" данные о колонне нашей техники и перемещении личного состава к фронту.

Мужчины, осознавая, к чему может привести распространение секретных данных, ширили записи с техникой своему "координатору" - жителю Россию. Стороны переписывались через мессенджер в социальных сетях.

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