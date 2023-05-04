Среди арестованного имущества и активов - 230 объектов недвижимости, которыми Вадим Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.

По материалам Службы безопасности Украины арестованы новые активы пророссийского олигарха Вадима Новинского, который причастен к пособничеству стране-агрессору.

Общая стоимость арестованного имущества и активов составляет более 10,5 млрд грн и включает 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд, сообщает СБУ. Среди арестованного имущества:

элитный гостиничный комплекс в центре Киева;

морской торговый порт "Очаков";

помещение агрохолдинга;

торговые центры в разных регионах Украины.

"Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов", - рассказали в СБУ.

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Также отмечается, что сейчас в рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Дело против Вадима Новинского - что известно

Вадим Новинский известен своими пророссийскими взглядами, он также является диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата.

6 июля 2022 года он написал заявление о сложении депутатских полномочий заявив, что планирует сосредоточиться на гуманитарных проектах и служении церкви. Через несколько дней Верховная Рада прекратила его депутатские полномочия.

25 января 2023 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры Петра Лебедя (известного как митрополит Павел) и других представителей УПЦ МП и русской православной церкви.

13 апреля в СБУ сообщили об аресте имущества Новинского на сумму более 3,5 миллиарда грн. Среди арестованного имущества - корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин.

20 апреля в СБУ рассказали, что арестовали очередные активы Новинского более чем на 144 млн грн. Речь идет о 18 млн кубометров газа, который компании Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО.

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