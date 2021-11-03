Резонансная авария произошла 26 октября.

Дочь погибшего в ДТП в Харькове 26 октября 58-летнего Игоря Носова Анастасия не верит в раскаяние обвиняемого подростка Николая Харьковского.

Девушка называет аварию убийством, пишет "Телеграф".

"Бывают ДТП – действительно несчастные случаи. Когда человек понимает, что с его участием случилась страшная ситуация, то хватается за голову, бежит помочь… Но мы видели то, что видели. Здесь же явно понятно, что человек не раскаивается. Какие фразы ходили по интернету, какие планы он себе ставил, куда-то улететь, порешать… Это не случайное ДТП, а убийство. К сожалению, в рамках законодательства не можем это так трактовать, но все люди понимают – это убийство", – заявила она.

По словам Анастасии, ее отец находился в самом расцвете сил и регулярно занимался спортом, сам построил дом, а также был творческой личностью: играл на многих музыкальных инструментах, пел, писал стихи, поэмы и анекдоты.

Девушка отметила, что в тот роковой вечер ее отец принял удар на себя: "Кто-то бы умер. Это могли быть пешеходы, мамы с колясками, дети… Трагедия бы была. Папа взял все на себя".

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Смертельное ДТП в Харькове 26 октября: подробности

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улице Одесская на красный сигнал светофора, но столкнулся с Chevrolet.

В результате 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

16-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали.

Харьковский признался, что сидел за рулем Infiniti, и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet.

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Автор: Катерина Шварц