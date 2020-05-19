В Украине задержали известного в мире хакера "Sanix"

Хакер выставлял на продажу в том числе финансовые данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

В Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины задержали хакера, известного под ником «Sanix», который выставил на продажу базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«В начале прошлого года он привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей. В январе 2019 года о нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была «самым большим за всю историю массивом похищенных данных», - говорится в сообщении.

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Специалисты установили, что выставленная хакером на продажу база объемом 87 гигабайт составляет лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел. Подобных баз похищенных и сломанных паролей у хакера было по меньшей мере семь, общий объем которых достигал почти терабайт. В них входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

Служба безопасности Украины получила информацию, что хакером с псевдонимом «Sanix» является, вероятно, украинец, житель Ивано-Франковской области.

Отмечается, что киберспециалисты СБУ зафиксировали продажу им баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодами к банковским карточкам, электронных кошельков криптовалюты, счетов PayPal, сведениями о компьютерах, сломанные для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак.

В рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, злоумышленник задержан. В ходе обысков по месту его проживания правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 000 гривен и более 5000 долларов.

Хакеру готовится сообщение о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах.

Спецоперация проводилась совместно с киберполицией, следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.