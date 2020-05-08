Российские хакеры взломали компьютер Меркель и похитили переписку - СМИ
17:23, 08 мая 2020Мир
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По информации издания, хакер под псевдонимом Scaramouche проник на компьютер Меркель пять лет назад - 8 мая 2015 года.
Иллюстрация REUTERS
Российские хакеры, связанные с разведкой, в 2015 году взломали компьютер канцлера Германии Ангелы Меркель и похитили ее переписку.
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Об этом сообщает Der Spiegel.
По информации издания, хакер под псевдонимом Scaramouche проник на компьютер Меркель, находящийся в ее офисе в Бундестаге, пять лет назад - 8 мая 2015 года.
Пока неизвестно, какие именно сведения удалось похитить хакерам во время кибератаки, однако известно, что злоумышленники получил доступ к не менее 16 гигабайтам информации.
По данным следствия, за кибератакой стоит российская военная разведка.
Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы Германии выдали международный ордер на арест 29-летнего Дмитрия Бадина, которого подозревают в кибератаках Бундестага по заказу России в 2015 году.
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