Полицейские устанавливают личности подозреваемых.

В Одессе полиция квалифицировала как теракт действия неизвестных, которые установили гранату в жилом доме на улице Конной.

Читайте такжеВ центре Одессы к газовой трубе жилого дома прикрепили боевую гранату - очевидцыКак сообщили в Одесском управлении полиции №1, к газовой трубе в подъезде прикрепили гранату РГД-5. От чеки до входной двери подъезда была протянута леска. Вчера вечером боеприпас обнаружили жители многоэтажки.

Во время осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники изъяли гранату и направили на экспертизу.

"Сведения по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Личности подозреваемых устанавливают.

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Автор: Лариса Козовая