Злоумышленникам грозит заключение до 15 лет с конфискацией имущества.

Вооруженная банда орудовала под Киевом. Преступники пытали людей раскаленными утюгами, вымогая сбережения, и угоняли авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители поймали банду в конце декабря 2020 года. По их данным, члены группировки пытали людей, вымогали деньги, похищали транспортные средства и занимались рейдерством.

"Установлено, что группировка организовал 31-летний киевлянин, который уже был осужден за совершение кражи и грабежа. В состав преступной банды входили четверо жители города Ирпень. Некоторые из участников организованной банды ранее участвовали в рейдерских захватах", - говорится в сообщении полиции.

В ходе обысков правоохранители изъяли ряд доказательств, в том числе вещи потерпевших, балаклавы, устройства радиосвязи, пистолеты, ружья и патроны различного калибра, а также микроавтобус марки Мercedes и наркотики.

Задержанных подозревают по статье 257 "Бандитизм", части 4 статьи 187 "Разбой" и части 3 статьи 289 "Незаконное завладение транспортным средством" Уголовного кодекса Украины. Бандитам грозит заключение до 15 лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направили в суд.

Как ранее сообщал УНИАН, киберспециалисты Службы безопасности раскрыли в Киеве масштабную схему вымогательства денег с граждан за незаконное оформление онлайн-кредитов. Преступники используя базы данных своих клиентов оформляли вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. Размер "годовых" составил более 1500%.

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Автор: Анастасия Горбачева