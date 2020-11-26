Горячую драку спровоцировало нежелание водителей поделить полосу для маневра.

Двое мужчин подрались на Окружной в Киеве утром, 26 ноября.

Видео инцидента появилось в Telegram Киев оперативный.

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Горячую драку спровоцировало нежелание водителей поделить полосу для маневра.

После недоразумения на дороге мужчины припарковали транспорт и принялись к выяснению обстоятельств кулаками.

Горячий поединок попал сразу на несколько камер очевидцев.

В результате конфликта один разбил лицо другому. В сети перепалку между мужчинами уже сравнили с боями в игре Mortal Kombat.

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Автор: УНИАН