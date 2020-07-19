Убегал от охранника: на одесском пляже погиб 12-летний мальчик, упав с обрыва

Полицейские расследуют факт гибели ребенка.

На одном из пляжей Одессы погиб 12-летний мальчик, который сорвался с обрыва, упал на камни и от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля, около трех часов ночи.

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По предварительным данным, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного из заведений. Мужчина стал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва.

Сейчас работники Шевченковского отделения полиции устанавливают обстоятельства трагедии.

Событие квалифицировано по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, в курортном поселке Затока Одесской области на воде погиб отдыхающий. 42-летний мужчина получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером.

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