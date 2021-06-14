Государственная фискальная служба (ГФС) наложила арест на корпоративные права группы компаний, что завозили нефтепродукты из РФ.

Об этом говорится на странице ГФС в Facebook.

По информации редакции речь идет о сети АЗС Glusco. Ее связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

Как известно, ранее налоговая полиция ГФС совместно со Службой безопасности Украины разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через эту сеть АЗС.

Должностные лица нескольких субъектов хозяйствования, организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

В ходе досудебного расследования установлено, что при оформлении импортированного топлива, в таможенных декларациях отражались заниженные весовые и качественные показатели топлива (Евро 4). В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и последующей беспрепятственной реализации.

Правоохранители провели более 140 санкционированных обысков, и проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и более 100 автозаправочных станций.

Обнаружено горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, нефтепродукты неизвестного химического состава) общим объемом более 13 млн л (более 10 000 тонн) на общую ориентировочную стоимость свыше 250 млн гривен.

Во время досудебного расследования установлена взаимосвязь 28 СХД в части общих учредителей (бенефициарных) собственников, что указывает на подконтрольность одним и тем же лицам.

Получены сведения о намерениях бенефициарных владельцев и служебных лиц этих 28 предприятий, совершить регистрационные действия по передаче корпоративных прав другим лицам, с целью избежания от ответственности и предотвращения взыскания убытков по материалам уголовного производства.

На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн гривень.

Следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах продолжаются.

“ГФС продолжает системную борьбу с «теневой экономикой» как явления вообще и с незаконным оборотом подакцизных товаров в частности. Из-за существования теневых схем государственный бюджет недополучает значительные суммы поступлений. В то время как идет война на востоке Украины, а государство борется с эпидемией, некоторые бизнесмены позволяют себе уклоняться от уплаты налогов в крупных размерах, нарушать законодательство и торговать с агрессором - это вообще недопустимо. Коррупция и масштабные нарушения в сфере экономической деятельности это и есть внутренний враг нашего государства. Бизнес должен работать на пользу граждан Украины, укреплять экономическую безопасность государства, а не работать “по-черному”, ради обогащения отдельных лиц. Результаты деятельности ГФС уже очевидны, мы и в дальнейшем будем продолжать работу по детенизации рынка”, - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

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Автор: Григорий Бондарь