Бывший чиновник помогал российским спецслужбам проводить подрывную деятельность против Украины.

Бывшему министру образования Украины Дмитрию Табачнику, который работал во времена Януковича, сообщили о подозрении в государственной измене из-за сотрудничества с ФСБ и помощи гауляйтерам оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей Владимиру Сальдо и Евгению Балицкому.

Как сообщает Офис генпрокурора, Табачник не позднее 1 мая 2022 года, находясь по неустановленному адресу, дал согласие на сотрудничество с представителями Федеральной службы безопасности РФ и решил помогать последним в проведении подрывной деятельности против Украины".

Кроме того, отмечается, что экс-министр образования, действуя от имени представителей высших органов власти РФ, в частности ФСБ РФ, "организовывал и координировал деятельность руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей Сальдо В. В. и Балицкого Е. В. соответственно в сфере здравоохранения, образования, подготовки к проведению референдумов".

Видео дня

В офисе генпрокурора добавили, что 1 мая Табачник способствовал контактированию гауляйтеров Херсонской и Запорожской областей Сальдо и Балицкого с заместителем министра здравоохранения РФ Андреем Плутницким. Целью такого контакта была организация и налаживание представителями оккупационной власти процессов в сфере здравоохранения на захваченных территориях этих областей.

В подозрении прокуроры также приводят даты контактов Табачника с Сальдо и Балицким, телефонные номера и детали этих разговоров.

В то же время 16 августа 2022 года Табачник передал контакту под названием "Олег Вадимович Козлов" информацию о некомпетентности Балицкого в решении вопросов по созданию сети аптек на временно оккупированной территории и ценообразования на фармацевтику, а также ненадлежащего хранения вакцин и инсулинов. Отмечается, что Козлов – это сотрудник 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ.

"Таким образом, Табачник Дмитрий Владимирович подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: предоставлении иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенное в условиях военного положения", – заявили в подозрении.

Борьба с предателями в Украине

В начале июля 2022 года ГБР сообщило о подозрении в государственной измене бывшему командиру подводной лодки "Запорожье", который перешел на сторону врага в 2014 году. Отмечается, что о подозрении в государственной измене сообщено капитану 1-го ранга воинской части, которая дислоцировалась в АР Крым.

В июне Государственное бюро расследований открыло производство по факту измены мэра Святогорска Владимира Бандуры, который публично поддержал оккупантов. Так, мэр раздавал интервью российским пропагандистам, где публично пропагандировал "русский мир", дискредитировал ВСУ и государственную власть Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: