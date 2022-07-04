В 2014 году командир сдал единственную украинскую субмарину без боя.

ГБР сообщило о подозрении в государственной измене бывшему командиру подводной лодки "Запорожье", который перешел на сторону врага в 2014 году.

Об этом заявили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что о подозрении в государственной измене сообщено капитану 1-го ранга воинской части, которая дислоцировалась в АР Крым.

"В 2014 году во время российской оккупации и блокировки подводной лодки "Запорожье" командир сдал единую украинскую субмарину без боя", - сказано в сообщении. Изменив присяге народу Украины, военный присягнул вооруженным силам России и продолжил службу в составе Черноморского флота РФ.

Сейчас он служит в должности заместителя командира 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ и воюет против Украины на стороне оккупантов.

Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили предателю о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В бюро добавили, что процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

В прокуратуре уточнили, что злоумышленнику подозрение сообщено заочно. По данным следствия, в мае 2014 года капитан отказался выводить подлодку "Запорожье" на материковую территорию Украины.

В мае 2015 года бывшему украинскому офицеру было сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины).