Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали хулигана. Он был с девушкой, которая снимала происходящее на мобильный телефон.

В центре Одессы злоумышленник залил желтой краской фонтан «Начало начал», расположенный в Греческом парке.

Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, на прошлой неделе неизвестные залили желтой краской чашу фонтана, который расположен в Греческом парке.

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Специалистами участка по текущему обслуживанию фонтанов коммунального предприятия «Сервисный центр» были оперативно устранены вышеуказанные повреждения.

Позднее сотрудники коммунального учреждения «Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики Одессы (Центр -077)» горсовета отследила по записям видеокамер упомянутого злоумышленника и его спутницу, и сегодня, 1 сентября, обнародовали соответствующую видеозапись.

На записи видно, как молодые люди пришли к фонтану, выждали, чтобы возле скульптурной композиции не находились люди, и мужчина вылил в фонтан желтую жидкость. Указанное вещество было принесено в пластиковой бутылке, которая была извлечена из рюкзака злоумышленников. При этом девушка фотографировала происходящее.

Как отметили в «Центре-077», существенное отличие данного эпизода от подобных случаев вандализма заключается в особом цинизме - это произошло открыто, днем, несмотря на большое количество очевидцев, находившегося недалеко от фонтана.

«Дополнительно можно подчеркнуть непрерывную фиксацию преступниками своих действий, как возможного доказательства какому-то заказчику», - заявили в учреждении.

В горсовете не исключают, что в следующий раз жидкость выльют в любом другом общественном месте, и очередной акт вандализма может оказаться не таким «безобидным», как с фонтаном «Начало начал».

Горожан призывают быть внимательными, и сразу сообщать в правоохранительные органы о подобных инцидентах.

«Ведь не исключено, что в следующий раз очередной обиженный на человечество персонаж решит подлить настоящую отраву в место купания или отдыха наших детей», - отметили в «Центре-077», выразив надежду, что полицейские разыщут злоумышленников, устроивших акт вандализма в Греческом парке.

История создания и идея фонтана "Начало начал":

Как уточнили в мэрии, фонтан «Начало начал», автором которого выступил скульптор Михаил Рева, является центральным элементом Греческого парка. Мотивом идеи для этого проекта послужил библейский сюжет мироздания. Облик скульптуры – это два лика, мужской и женский. Над ними расположено древо, из которого бьют семь источников сотворения мира.

В 2018 году 2 сентября, в День города, в Одессе была открыта первая очередь - арт-зона - Греческого парка, который обустраивается на склонах Приморского бульвара, недалеко от здания мэрии.

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Автор: Лариса Козовая