Происшествие произошло на территории частного подворья.

В Харьковской области вчера, 30 ноября, во время непогоды в результате падения дерева погибла женщина.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, происшествие произошло в с. Новый Бурлук Купянского района.

Отмечается, что в результате сильного ветра на территории частного двора на женщину, 1948 г. р., упало дерево. Она погибла на месте происшествия.

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Как сообщалось, накануне в Харькове сильный ветер наделал бедствия. По всему городу повалены деревья, разбиты минимум 5 автомобилей. В одном из спальных районов оборвало линии электропередачи. Еще ночью на место выезжали электрики и устраняли последствия непогоды. Также в центре города от ветра не устоял светофор.

Напомним, в Украину мчится циклон. По словам синоптика Натальи Диденко, 6-7 декабря в Украине будет сложная погода: ожидаются дожди, снег и сильный ветер.

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Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Лиманская