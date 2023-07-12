В среду вечером в Феодосии было очень громко, возможно, из-за взрыва мопеда.

Во временно оккупированном россиянами Крыму - в городе Феодосия, на территории одного из дворов прогремел сильнейший взрыв, разбито много окон.

Взрыв произошел недалеко от дома, где живет коллаборант Александр Талипов. Он утверждает, что после взрыва вышел во двор и у подъезда увидел пылающий мопед, сообщает пропагандистский Telegram-канал "Крым 24".

По его словам, взрыв в Крыму прогремел в среду, 12 июля, около 19 часов.

"…раздался сильнейший взрыв, зашатались стены в доме, послышался звук разбитого стекла. Выйдя во двор, увидел горящий рядом с подъездом мопед. Очевидно, который и стал причиной этого громового взрыва. По периметру дома выбило во многих окнах стекла", - пожаловался предатель.

По словам Талипова, взрыв может быть связан с тем, что он помогает оккупантам. "Буквально вчера один из украинских Telegram-каналов размещал мои персональные данные, в частности, адрес проживания, телефоны и за вчерашний вечер поступило большое количество угроз", - пожаловался коллаборант.

Пропагандисты добавили, что есть две версии взрыва в Крыму - взрыв бензобака с горючим в мопеде или подрыв заложенного взрывного устройства.

Украинский активист Сергей Стерненко в Telegram написал, что Талипов на полуострове занимается преследованием украинцев.

Свежие новости Крыма - что сегодня нужно знать

В Крыму уже не раз гремели взрывы после того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину. Стоит отметить, что Киев отказался от политико-дипломатического пути возвращения полуострова под свой контроль и решил все свои земли освобождать от противника силой, в том числе и Крым.

Противники начали укреплять оборону. Кроме того, сообщалось, что пособники оккупантов массово покидали северную часть Крыма. По сведения партизанов, враги на полуострове уже подготовились к "бавовне" - в частности, в Евпатории во многих местах начали устанавливать системы, предназначенные для оповещения населения.

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