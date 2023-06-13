Они встревожились из-за продвижения ВСУ на юге Украины.

Часть российской "администрации" Армянска уехала с севера временно оккупированного Крыма вглубь полуострова.

Как сообщает Telegram- канал партизан "Атеш", в то же время россияне, понаехавшие после 2014 года, выезжают из этих районов Крыма,"к себе на болота".

"Особенно это заметно в Армянске и Джанкое", - рассказывают партизаны.

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По их словам, оккупанты явно встревожились движением ВСУ на юге Украины и готовятся к обороне, в частности, ищут диверсантов.

Так, "правоохранительные органы" захватчиков усиливают контрразведывательную деятельность на полуострове - значительно чаще стали проверять документы и машины. Особенно это касается Джанкоя и Армянска.

Освобождение Крыма - что сообщалось

Глава ГУР Кирилл Буданов утверждал, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны 2023 года, но этого так и не произошло. По его мнению, пророссийский контингент покинет Крым сразу же после захода ВСУ на территорию полуострова.

Представитель разведки Андрей Юсов пояснил, что происходят коррективы планов ВСУ, но "Украина безусловно вернет Крым".

Президент Владимир Зеленский также подчеркивал, что украинское контрнаступление включает планы по деоккупации Крыма.

Военный эксперт Петр Черник считает, что Крым можно освободить от российской оккупации без сухопутной операции.

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