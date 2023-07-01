Враги прекрасно понимают, что в Евпатории скоро им пригодятся системы оповещения, отметили в "АТЕШ".

Во временно подконтрольном россиянам Крыму - в городе Евпатория, противники готовятся к "бавовне".

Враги начали во многих местах устанавливать системы для оповещения населения, сообщает партизанское движение "АТЕШ", ссылаясь на сведения своих агентов, и показало фотографии, сделанные в Евпатории.

"…наши агенты отметили, что окупанты начали массово устанавливать системы оповещения. Россияне прекрасно понимают, что вскоре они им очень пригодятся. Они готовятся к бавовне…", - отмечается на канале.

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Война в Украине - что сегодня нужно знать

После того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, Киев решил отказаться от политико-дипломатического пути возвращения под свой контроль захваченных россиянами украинских земель, в том числе Крыма. На полуострове уже не раз звучали взрывы. Противники даже жаловались, что якобы был нанесен удар "баллистикой".

В конце апреля президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Украины предусмартивает деоккупацию Крыма. По его словам, успех защитников нашей страны в значительной мере зависит от продолжения поставок оружия западными партнерами.

В июне партизаны сообщили, что россияне, а также пособники оккупационной псевдовласти массово покидают северную часть Крыма.

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