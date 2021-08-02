По ее словам, выгнать виновника конфликта из троллейбуса удалось только, когда вмешался водитель.

В Днепре в салоне троллейбуса мужчина напал на женщину, а потом на мужчину, который за нее заступился.

Видео инцидента появилось в местном Telegram-канале "Х**вый Днепр", детали инцидента узнавал ТСН.ua.

На ролике видно, как на полу в троллейбусе лежат двое мужчин и держат друг друга за горло. Прекратить конфликт пытались другие пассажиры, однако безрезультатно.

Как рассказала очевидица драки в комментарии ТСН.ua, конфликт произошел из-за того, что пассажир заступился за женщину, которую ударили по лицу.

"Это произошло в троллейбусе, а не, как пишут, в 87-й маршрутке. Драка началась уже после того, как мужчина ударил женщину по лицу. Мы у него спросили: "Что ты делаешь, зачем ее бьешь?". На что он сказал: "Это моя жена", и набросился на пассажира, который пытался его остановить", - рассказала жительница Днепра Яна Кривобок.

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По ее словам, выгнать виновника конфликта из троллейбуса удалось только, когда вмешался водитель. За мужчиной вышла и женщина, которую он ударил.

"Когда они вышли, мужчина продолжил ее избивать. Мы вызвали полицию", - отметила девушка.

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Автор: Денис Прядко