На ситуацию отреагировал глава Долгинцевского райсовета Игорь Ратинов. Возмущенный чиновник назвал действия правонарушителей "дном", а самих их "недоумками".

В Кривом Роге вандалы забросали мусором и разрисовали братскую могилу воинов Второй мировой войны. Злоумышленники забросили в горелку Вечного огня игральные карты, а на мемориале оставили непристойные надписи.

Об этом в Facebook сообщил глава Долгинцевского райсовета Игорь Ратинов.

Инцидент произошел в парке Железнодорожников на улице Серафимовича в Долгинцевском районе города. На ситуацию уже отреагировали местные власти.

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Игорь Ратинов возмутился такими действиями вандалов. Он назвал их "недоумками".

"Вы вообще в своем уме? Это обращение к "недоумкам", которые это сделали. Это не просто памятник, это братская могила! Куда же мы катимся. Это дно", - сказал чиновник.

Местные жители поддержали его в комментариях. Они отметили, что уменьшить количество случаев надругательства над памятниками и монументами в Кривом Роге помогут только камеры видеонаблюдения и значительные штрафы.

Позже на Facebook-странице Долгинцевского района сообщили, что полиция уже установила причастных. Ими оказались подростки. Правоохранители провели с нарушителями разъяснительную беседу.

Справка УНИАН. Под мемориалом в Кривом Роге похоронены 34 подпольщика, которые были расстреляны 29 июня 1942 года и 30 июня 1943 года. Кроме того, там захоронены останки 144 солдат, погибших в ходе освобождения Кривого Рога в феврале 1944 года.

Инциденты с мемориалами: что известно

Автор: Виктория Гордиенко