В Кривом Роге вандалы забросали мусором и разрисовали братскую могилу воинов Второй мировой войны. Злоумышленники забросили в горелку Вечного огня игральные карты, а на мемориале оставили непристойные надписи.
Об этом в Facebook сообщил глава Долгинцевского райсовета Игорь Ратинов.
Инцидент произошел в парке Железнодорожников на улице Серафимовича в Долгинцевском районе города. На ситуацию уже отреагировали местные власти.
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Игорь Ратинов возмутился такими действиями вандалов. Он назвал их "недоумками".
"Вы вообще в своем уме? Это обращение к "недоумкам", которые это сделали. Это не просто памятник, это братская могила! Куда же мы катимся. Это дно", - сказал чиновник.
Местные жители поддержали его в комментариях. Они отметили, что уменьшить количество случаев надругательства над памятниками и монументами в Кривом Роге помогут только камеры видеонаблюдения и значительные штрафы.
Позже на Facebook-странице Долгинцевского района сообщили, что полиция уже установила причастных. Ими оказались подростки. Правоохранители провели с нарушителями разъяснительную беседу.
Справка УНИАН. Под мемориалом в Кривом Роге похоронены 34 подпольщика, которые были расстреляны 29 июня 1942 года и 30 июня 1943 года. Кроме того, там захоронены останки 144 солдат, погибших в ходе освобождения Кривого Рога в феврале 1944 года.