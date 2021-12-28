Зеленые красавицы вспыхнули мгновенно, огонь быстро охватил весь микроавтобус.

В Николаеве произошел елочный пожар. Там загорелся грузовой бус с зелеными красавицами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Елки привезли на продажу, однако разгрузить их не успели. Деревья вспыхнули мгновенно. Огонь быстро охватил весь микроавтобус и перекинулся на соседнюю машину.

Пожар случился на дороге рядом с рынком. Чтобы огонь не перекинулся еще дальше, его тушили сразу два отделения ГСЧС.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причина возгорания в настоящее время не известна. Однако понятно, что владелец елок уже не сможет заработать на их продаже. Свидетели инцидента снимали елочный пожар на видео, впоследствии ролики начали появляться в социальных сетях.

Читайте такжеСледователи выясняют, где новогодняя елка с киевского ж/д вокзалаВскоре пресс-служба ГСЧС Николаева также показала видео с тушением пожара. Оказалось, что несколько елок все же удалось спасти из огня. Однако они потеряли товарный вид, поэтому их скорей всего никто не купит.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в оккупированном Луганске возле елки толпу "обстреляли" фейерверком. Люди в панике разбегались в поиске укрытия.

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