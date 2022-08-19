ФСБ удалось завербовать для этого работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата ВРУ.

Служба безопасности Украины разоблачила попытку агента российской ФСБ установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады.

Как сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, контрразведка СБУ разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

К сотрудничеству чиновника склонил кадровый сотрудник ФСБ во время поездки во временно оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"По указанию своего российского куратора агент должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в частности их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров. Кроме того, он получил задание изучить возможность установления специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах", - говорится в сообщении.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Напомним, несколько дней назад контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который корректировал ракетные удары по Запорожью в обмен на обещание "руководящей должности" в случае оккупации города.

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