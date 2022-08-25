Речь идет об арестованных средствах "Всеукраинского банка развития".

Более 300 миллионов гривен сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра отдали на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"Более 300 миллионов гривен сына президента-беглеца отдали ВСУ. Речь об арестованных средствах ПАО "Всеукраинский банк развития". Владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын бывшего президента", - говорится в заметке.

Отмечается, что работники банка пытались скрыть происхождение наличных средств этого финучреждения, ведь "деньги не имеют законного источника происхождения".

"Поэтому банковские работники с помощью финансовых операций легализовали доходы, которые были получены преступным путем", - говорится в сообщении.

Впрочем, отметили в ОГП, во время осуществления досудебного расследования прокурорами Офиса генпрокурора был наложен арест на денежные средства должностных лиц "Всеукраинского банка развития" и непосредственно средства сына экс-президента. Впоследствии судебными решениями деньги были переданы Агентству по розыску и менеджменту активов.

"Еще с начала вооруженной агрессии РФ прокуроры Офиса генерального прокурора инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению сына бывшего президента. Сейчас суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Ныне 304 миллиона гривен зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины", - констатировали в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, журналисты выяснили, что компания, связанная с сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича Александром, обладает частью элитного бизнес-центра Atlantic в Москве и земельного участка под ним.

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