По данным следствия, он обманом завладел 17 тысячами долларов директора предприятия.

Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора разоблачен и задержан народный депутат Украины VIII созыва при получении путем мошенничества 17 тыс. долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По информации источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет об экс-нардепе Андрее Немировском, который с 12 апреля 2016 года был во фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Как считает следствие, бывший народный избранник, который сейчас является внештатным советником врио председателя Государственной экологической инспекции Украины, путем обмана завладел средствами директора предприятия. За 17 тыс. долларов США он обещал якобы содействовать решению вопроса о выдаче заключения оценки воздействия на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Правоохранители задержали его во время передачи второй части денежных средств в сумме 15 тыс. долларов США. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

В то же время в ГБР отметили, что предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Проверяется причастность к преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Польше поймали экс-депутата из Украины, который насмерть сбил пенсионеров. Мужчину уже экстрадировали, следователи Нацполиции взяли его под стражу.

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