Галушко утверждал, что полиция не имеет права осматривать его авто, и оскорблял патрульных.

Нардеп от провластной "Слуги народа" Николай Галушко устроил скандал правоохранителям, которые остановили водителя его авто, нарушившего правила дорожного движения.

Детали и видео инцидента, произошедшего в 4 утра 18 декабря 2020 года, предоставили полицейские изданию "Украинская правда". Toyota Land Cruiser тогда пересек двойную полосу, чем грубо нарушил ПДД. На "помощь" водителю приехал сам депутат. Он пытался объяснить патрульным, что те якобы не имеют права осматривать его авто. Не обошлось без нецензурной лексики. Копы "аргументы" народного избранника отрицали, тот в свою очередь назвал их "деб*лами".

"Как вы можете его, б***ь, осматривать? Ну вы что?", "Ты что, больной на голову"?, - заявлял во время общения с копами "слуга народа". На что те спокойно отвечали депутату, что его авто не отличается от других.

Согласно декларации Галушко, авто принадлежит его матери. Депутат является членом комитета Рады по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии МВД. В парламент он попал по 97-му мажоритарному округу (Киевская область).

Скандал с Гогилашвили

Как сообщал УНИАН, 11 декабря ряд СМИ проинформировали, что на тот момент заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту на въезде в Донецкую область из-за того, что его машину остановили и попросили показать документы. В частности, он возмутился, что правоохранители его не узнали, а впоследствии угрожал им, используя нецензурную лексику.

Впоследствии Гогиашвили уволили с занимаемой должности по собственному желанию.