Правоохранители установили всех лиц, с которыми Поляков контактировал перед смертью.

В Министерстве внутренних дел сообщили новые подробности смерти народного депутата Антона Полякова.

Как рассказал в эфире телеканала"Украина 24" спикер МВД Артем Шевченко, показания таксиста под протокол отличаются от тех, которые он делал во время общения с полицейскими на месте.

"Он сказал, что случайно подобрал пассажира. На самом деле неслучайно: он некоторое время ехал за машиной с потерпевшим, которая некоторое время ездила по городу с другим свидетелем", - заявил он.

По словам Шевченко, по состоянию на сегодня подозрений не объявлено никому.

Читайте такжеКомаровский озвучил неожиданную версию смерти нардепа Полякова"Не все дают показания. Я сейчас не могу раскрывать деталей, но пока подозрений нет. Если следствие посчитает, что уже пора выходить на любые подозрения, то полиция Киева сообщит об этом очень быстро. На это время установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ночь находился, контактировал, ужинал, садился в одну машину и пересаживался в другую", — сказал он.

Смерть Антона Полякова

Напомнить, умер Антон Поляков в Киеве в ночь на 8 октября. Нардепа нашли в авто такси сотрудники полиции, он был без сознания.

Для нардепа вызвали скорую помощь, но медики не смогли его вернуть к жизни.

Правоохранители начали дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

Вскрытие показало, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

По сведениям нардепа Галины Янченко, в результате токсикологического исследования выяснили, что Поляков умер из-за реакции алкоголя и метадона.

11 октября стало известно, что водитель такси внезапно изменил свои показания по делу. По его словам, он не подбирал на остановке общественного транспорта Полякова, а его пересадили с другого авто.

Автор: Леся Лещенко