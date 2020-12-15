Производится демонтаж упавших электроопор.

Движение на Шулявском путепроводе в Киеве перекрыто в обоих направлениях.

Об этом информирует Патрульная полиция Киева.

"Движение на Шулявском путепроводе перекрыто в обоих направлениях. Проводится демонтаж электроопор», - говорится в сообщении.

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В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. Также проводится обследование других опор на мосту.

Кличко подчеркнул, что виновные должны понести уголовную ответственность.

"Относительно ситуации, которая случилась на Шулявском путепроводе. Заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" - обратился с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и я. Однозначно главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ. Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента ", - написал городской голова в своем Telegram-канале.

Шулявский мост в Киеве: падение столбов во вторник

В прошлом году была проведена реконструкция Шулявской развязки.

Сегодня, 15 декабря, столичная полиция предупредила водителей, что в связи с падением столбов линии электропередач на Шулявском путепроводе движение ограничено в направлении станции метро Дорогожичи.

Также в КГГА сообщили, что изменены маршруты следования троллейбусов №№30, 27, 22 и 42 из-за повреждения контактной сети на Шулявском путепроводе.

Так, троллейбус №30 курсирует сейчас в оба направления через Воздухофлотский пр-т - станция метро "Лукьяновская" - станция метро "Дорогожичи".

Движение других троллейбусов организовано: маршрута №22 - до ул. Дегтяревская и Индустриального путепровода; № 27 - ст. м. "Почайна" - ул. Дегтяревская; мар-т №42 - до Индустриального путепровода.

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Автор: Андрей Василюк