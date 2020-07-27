В Винницкой области пьяный водитель устроил ДТП: решил "порулить" самостоятельно (фото)

В результате аварии пострадали пять человек.

В Винницкой области произошло ДТП, вероятно, из-за поведения пьяного пассажира маршрутки.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Авария произошла в воскресенье, в результате нее пострадали пять человек.

"26 июля в 13 часов в с. Севериновка Тростянецкого района микроавтобус Mercedes Sprinter, который двигался сообщением Винница – Бершадь, столкнулся с грузовым автомобилем Renault, запаркованным на обочине дороги. Полицейские установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло во время конфликта водителя с пьяным пассажиром", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, все пострадавшие - пассажиры маршрутки. Они с различной степени тяжести телесными повреждениями госпитализированы в травматологическое отделение районной больницы.

"Среди пострадавших – жители Тростянецкого района в возрасте 51, 17 лет, две жительницы г. Бершадь в возрасте 20 лет и 71-летняя жительница. Бершадь", - уточнили в полиции.

Читайте такжеВ Харькове пьяный велосипедист бросался под автомобили и угрожал прохожим ножом

"По предварительной информации следствия, во время движения микроавтобуса у нетрезвого пассажира с водителем возник конфликт. Мужчина требовал осуществить остановку транспортного средства. Когда водитель отказался остановиться, объяснив, что это разрешено только в определенных местах, пассажир схватился за руль. В результате водитель не справился с управлением микроавтобуса и столкнулся с запаркованным грузовиком", - отмечают правоохранители.

По факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

"После проведения необходимых следственных действий, в частности, опроса свидетелей происшествия, ряда экспертиз, будет предоставлена правовая оценка действиям нетрезвого пассажира. Освидетельствование на месте происшествия показало наличие в его организме 1,7 промилле алкоголя. Водитель маршрутного такси трезвый", - добавили в полиции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram