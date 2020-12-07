Мужчина предлагал правоохранителям взятку, а, когда они отказались, пытался скрыться. Нарушителя задержали.

Сегодня в Одессе пьяный водитель на Toyota устроил гонки с полицией и врезался в подъезд многоэтажного жилого дома.

Как сообщили журналистам в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, около 04:00 инспекторы заметили автомобиль, который, нарушая ПДД, передвигался в темноте без включенных фар.

Патрульные поехали за нарушителем, и на улице Краснова подали ему сигнал об остановке.

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«Водитель Toyota имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому инспекторы начали оформлять соответствующие материалы. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил полицейскому 4 тыс. грн взятки, но патрульные предупредили его об уголовной ответственности...», - рассказали в управлении.

Через несколько минут после отказа патрульных от взятки, водитель быстро завел двигатель и тронулся с места. Инспекторы начали преследование иномарки, но водитель игнорировал требования об остановке, включая проблесковые маячки красного и синего цветов, а также сирену. Более того, он надавил на газ, и перешел на большую скорость.

«При этом, пытаясь скрыться, нарушитель не справился с управлением и врезался в подъезд многоэтажки на ул. Генерала Петрова, и только тогда прекратил гонку. Но и на этом он не остановился – вышел из автомобиля и пытался убежать», - сообщили в пресс-службе.

Патрульные догнали и задержали 36-летнего водителя. В отношении него патрульные составили три административных протокола: за управление автомобилем в пьяном виде (ч. 1 ст. 130), нарушение Правил дорожного движения, что привело к ДТП (ст. 124) и за невыполнение требования полицейского остановить машину (ст. 122-2) КУоАП. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.

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Автор: Лариса Козовая