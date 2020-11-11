Водитель BMW, маневр которого мог повлиять на ситуацию, допрошен в качестве свидетеля.

В Одессе задержан водитель Toyota, который 10 ноября на проспекте Небесной Сотни наехал на остановку общественного транспорта, в результате чего травмированы четыре пешехода.

Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

«Предварительно, причиной аварии стало превышение скорости водителем Toyota. Однако это только предварительная версия, окончательное решение будет принято в ходе следствия», - подчеркнул Бех, добавив, что мужчина был за рулем иномарки, которая принадлежит его родственникам.

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По состоянию на 11 ноября мужчина находится в статусе подозреваемого и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По словам Беха, авария произошла, когда перед водителем Toyota, который двигался по проспекту Небесной Сотни в направлении улицы Инглези, автомобиль BMW начал поворачивать влево.

Водитель Toyota не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. В результате были травмированы четверо граждан: 39-летняя и 48-летняя женщины, 15-летняя девочка и 16-летний мальчик.

Как уточнил начальник главка, водитель BMW, который доставлен в Одессу из Черкасской области, допрошен в качестве свидетеля.

Решение о его причастности к аварии будет принято после проведения соответствующих следственных действий, в том числе транспортно-трасологической, автотехнической и видеотехнической экспертиз.

По словам полицейского, установлены и допрошены другие свидетели ДТП и пр.

Бех также заявил, что для предупреждения подобный событий полицейские рассматривают вопрос об обращении в областные органы власти с ходатайством установить специальные камеры. Они будут фиксировать скорость участников дорожного движения.

«Кроме того, мы определим все аварийно-опасные участки, чтобы усилить там патрулирование», - сказал Бех.

Завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Одесской областной детской клинической больницы Владимир Босенко сообщил о состоянии пострадавших в ДТП подростков. В частности, состояние девочки стабильно тяжелое, мальчика –средней тяжести.

В Одесской областной клинической больнице находится 48-летняя потерпевшая, которую госпитализировали в состоянии травматического шока. По словам заведующего реанимацией этой больницы Владимира Фесенко, у нее закрытая черепно-мозговая травма, перелом ребер с двух сторон, вывих обеих голеней, пневмоторакс, перелом костей таза и позвоночника.

Еще одна потерпевшая находится-в травматологическом отделении Одесской ГКБ №1.

Что известно о ДТП в Одессе

Вечером 10 ноября в Одессе возле ТРЦ «Сити-Центр» на проспекте Небесной Сотни автомобиль Toyota врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Четверых пострадавших, в том числе двух подростков, доставили в больницу.

У водителя, 1971 г. р., какие-либо внешние признаки алкогольного или наркотического опьянения отсутствовали.

Он пояснил правоохранителям, что, передвигаясь по проспекту Небесной Сотни, пытался избежать столкновения с автомобилем BMW, в результате чего выехал на тротуар и врезался в остановочный комплекс.

Позже полицейские разыскали водителя BMW возле Умани Черкасской области и доставили его в Одессу.

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Автор: Лариса Козовая