Водителям смогло остановить только дерево / скриншот из видео

В субботу, 12 декабря, в Оболонском районе Киева водитель Audi на летней резине вылетел на тротуар и снес все на своем пути.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

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Дорожно-транспортное происшествие случилось возле ТРЦ Dream Town. Водитель не справился с управлением, вылетел на обочину и снес столбы, забор, а также протаранил три припаркованные машины. Остановить водителя смогло только дерево.

"Метров 20 неуправляемая Audi неслась по обочине, где на ее пути встретились столбики, забор и три припаркованных авто, остановиться смогла только в дереве", - говорится в сообщении.

На место ДТП очевидцы вызвали полицию и "скорую". Водителя якобы госпитализировали. На видео видно, что передняя часть автомобиля в результате аварии разбита.

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Автор: УНИАН