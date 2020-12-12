Дорожно-транспортное происшествие случилось возле ТРЦ Dream Town.

В субботу, 12 декабря, в Оболонском районе Киева водитель Audi на летней резине вылетел на тротуар и снес все на своем пути.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

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Дорожно-транспортное происшествие случилось возле ТРЦ Dream Town. Водитель не справился с управлением, вылетел на обочину и снес столбы, забор, а также протаранил три припаркованные машины. Остановить водителя смогло только дерево.

"Метров 20 неуправляемая Audi неслась по обочине, где на ее пути встретились столбики, забор и три припаркованных авто, остановиться смогла только в дереве", - говорится в сообщении.

На место ДТП очевидцы вызвали полицию и "скорую". Водителя якобы госпитализировали. На видео видно, что передняя часть автомобиля в результате аварии разбита.

Гололедица в Киеве

Сегодня, 12 декабря, в Украине сохранится гололедица на дорогах. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Днем на большей территории страны ожидаются мокрый снег с дождем, температура воздуха будет колебаться от -3 до +6 градусов.

В Украине на фоне ухудшения погодных условий за 10 декабря зафиксировали почти 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий. В результате 8 человек погибли, 99 - травмировались.

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Автор: УНИАН