Сегодня Украина превратится в каток – прогноз синоптиков

09:55, 12 декабря 2020
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В Киеве объявили "желтый" уровень из-за льда на тротуарах и дорогах.

Погода в Украине - страна превратится сегодня в каток, говорят синоптики / фото УНИАН, Чузавков Сергей
Погода в Украине - страна превратится сегодня в каток, говорят синоптики / фото УНИАН, Чузавков Сергей

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

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Спасатели объявили днем первый «желтый» уровень опасности в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и северных областях.

В Киеве тоже "желтый" уровень из-за льда на тротуарах и дорогах.

ГСЧС предупредила о возможных перебоях движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц и призвала автомобилистов соблюдать правила безопасного вождения.

Рекомендации от спасателей

  • выдерживайте дистанцию между автомобилями;
  • паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
  • передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;
  • во время езды не совершайте резких маневров;
  • приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
  • учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Ухудшение погодных условий в Украине: что известно

Усложнения погодных условий в Киеве и области начались 10 декабря во второй половине дня, когда начался дождь при минусовой температуре (до 2 градусов мороза). Дождь мгновенно замерзал, образуя ледяную корку. В результате произошло обледенение тротуаров и дорог. За это в столице произошли многочисленные ДТП. Люди из офисов едва смогли добраться домой.

В Киевской области из-за непогоды ограничивали движение грузовиков и автобусов на время обработки дорог солью.

Также осложнение погодных условий наблюдалось в Ровенской, Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях.

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Автор: УНИАН

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Теги: погодагололед
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