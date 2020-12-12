Сегодня Украина превратится в каток – прогноз синоптиков

В Киеве объявили "желтый" уровень из-за льда на тротуарах и дорогах.

Погода в Украине - страна превратится сегодня в каток, говорят синоптики / фото УНИАН, Чузавков Сергей

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

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Спасатели объявили днем первый «желтый» уровень опасности в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и северных областях.

В Киеве тоже "желтый" уровень из-за льда на тротуарах и дорогах.

ГСЧС предупредила о возможных перебоях движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц и призвала автомобилистов соблюдать правила безопасного вождения.

Рекомендации от спасателей

выдерживайте дистанцию между автомобилями;

паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;

передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;

во время езды не совершайте резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;

учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Ухудшение погодных условий в Украине: что известно

Усложнения погодных условий в Киеве и области начались 10 декабря во второй половине дня, когда начался дождь при минусовой температуре (до 2 градусов мороза). Дождь мгновенно замерзал, образуя ледяную корку. В результате произошло обледенение тротуаров и дорог. За это в столице произошли многочисленные ДТП. Люди из офисов едва смогли добраться домой.

В Киевской области из-за непогоды ограничивали движение грузовиков и автобусов на время обработки дорог солью.

Также осложнение погодных условий наблюдалось в Ровенской, Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях.