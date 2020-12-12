Сегодня Украина превратится в каток – прогноз синоптиков
В Киеве объявили "желтый" уровень из-за льда на тротуарах и дорогах.
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в Украине.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
В Китае известный желтый водопад превратился в "нефритовый ледопад"
Спасатели объявили днем первый «желтый» уровень опасности в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и северных областях.
В Киеве тоже "желтый" уровень из-за льда на тротуарах и дорогах.
ГСЧС предупредила о возможных перебоях движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц и призвала автомобилистов соблюдать правила безопасного вождения.
Рекомендации от спасателей
- выдерживайте дистанцию между автомобилями;
- паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
- передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;
- во время езды не совершайте резких маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
- учитывайте предупреждения соответствующих служб.
Ухудшение погодных условий в Украине: что известно
Усложнения погодных условий в Киеве и области начались 10 декабря во второй половине дня, когда начался дождь при минусовой температуре (до 2 градусов мороза). Дождь мгновенно замерзал, образуя ледяную корку. В результате произошло обледенение тротуаров и дорог. За это в столице произошли многочисленные ДТП. Люди из офисов едва смогли добраться домой.
В Киевской области из-за непогоды ограничивали движение грузовиков и автобусов на время обработки дорог солью.
Также осложнение погодных условий наблюдалось в Ровенской, Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях.
- Винница-1°... -3°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк+1°... -4°
- Житомир-2°... -4°
- Запорожье+3°... 0°
- Ивано-Франковск+1°... -1°
- Киев-3°... -4°
- Кропивницкий0°... -1°
- Луганск0°... -5°
- Луцк0°... -1°
- Львов+1°... 0°
- Николаев+3°... +2°
- Одесса+3°... +2°
- Полтава0°... -3°
- Ровно-1°... -2°
- Симферополь+14°... +8°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь0°... -1°
- Харьков0°... -3°
- Херсон+5°... +3°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы-2°... -3°
- Чернигов-3°... -5°
- Черновцы+1°... -1°