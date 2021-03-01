Врачи не смогли спасти пешехода, от полученных травм он скончался.

В Киеве произошло смертельное ДТП - вблизи станции метро "Выдубичи" легковушка сбила мужчину, пытавшегося перебежать дорогу.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Как уточняется в комментариях, авария произошла недалеко от подземного перехода.

"К сожалению, попал под автомобиль Toyota. Врачи уже ничем помочь не смогли", - говорится в публикации.

В комментариях под ней разгорелась дискуссия относительно предполагаемого виновника аварии. Многие возложили вину на пешехода, кое-кто предположил, что виноват водитель, поскольку якобы превысил скорость движения.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН