ДТП на Выдубичах / скриншот видео
В Киеве произошло смертельное ДТП - вблизи станции метро "Выдубичи" легковушка сбила мужчину, пытавшегося перебежать дорогу.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Как уточняется в комментариях, авария произошла недалеко от подземного перехода.
"К сожалению, попал под автомобиль Toyota. Врачи уже ничем помочь не смогли", - говорится в публикации.
В комментариях под ней разгорелась дискуссия относительно предполагаемого виновника аварии. Многие возложили вину на пешехода, кое-кто предположил, что виноват водитель, поскольку якобы превысил скорость движения.
скриншот видео
скриншот видео
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