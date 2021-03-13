Пассажиры авто получили травмы из-за того, что не воспользовались ремнями безопасности.

В Днепровском районе Киеве вечером в пятницу произошло ДТП - легковушка, выехав на остановку общественного транспорта, едва не попала в подземный переход.

Об этом сообщается на странице "Вартові Еспресо" в Facebook.

Водитель, по предварительной информации, не справился с управлением. После выезда на тротуар авто протаранило ограждение перехода и едва не заехало в него.

"Тяжкие получил водитель такси, также травмы лица получила его пассажирка, которая находилась на заднем сидении. Предварительно, оба не воспользовались ремнями безопасности. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован