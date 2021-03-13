В Днепровском районе Киеве вечером в пятницу произошло ДТП - легковушка, выехав на остановку общественного транспорта, едва не попала в подземный переход.
Об этом сообщается на странице "Вартові Еспресо" в Facebook.
Водитель, по предварительной информации, не справился с управлением. После выезда на тротуар авто протаранило ограждение перехода и едва не заехало в него.
"Тяжкие получил водитель такси, также травмы лица получила его пассажирка, которая находилась на заднем сидении. Предварительно, оба не воспользовались ремнями безопасности. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
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