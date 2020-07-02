В Днепре на оживленном перекрестке перевернулась фура с пивом, водитель в больнице (фото, видео)

Водитель грузовика получил перелом носа.

Сегодня в Днепре около 9 часов на перекрестке улицы Орловской и проспекта Сергея Нигояна в результате ДТП перевернулась фура DAF, загруженная пивом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

По данным патрульных предварительно установлено, что водитель не учел дорожной обстановки и во время поворота допустил переворачивание автомобиля.

Среди основных версий ДТП - водителю стало плохо, или у грузовика отказали тормоза.

На место происшествия выезжали сотрудники ГСЧС, которые ликвидировали задымление в кабине. Пиво разлилось по улице. Движение на проспекте Сергея Нигояна затруднено.

«Скорая» доставила пострадавшего водителя в Днепровскую областную больницу имени Мечникова. О других пострадавших в ДТП пока не сообщается. В медицинском учреждении сообщили, что водитель грузовика получил незначительные травмы - перелом костей носа. Для дальнейшего лечения его направят в городскую больницу №16.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

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