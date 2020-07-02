В Днепре на оживленном перекрестке перевернулась фура с пивом, водитель в больнице (фото, видео)
Сегодня в Днепре около 9 часов на перекрестке улицы Орловской и проспекта Сергея Нигояна в результате ДТП перевернулась фура DAF, загруженная пивом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.
По данным патрульных предварительно установлено, что водитель не учел дорожной обстановки и во время поворота допустил переворачивание автомобиля.
Среди основных версий ДТП - водителю стало плохо, или у грузовика отказали тормоза.
На место происшествия выезжали сотрудники ГСЧС, которые ликвидировали задымление в кабине. Пиво разлилось по улице. Движение на проспекте Сергея Нигояна затруднено.
«Скорая» доставила пострадавшего водителя в Днепровскую областную больницу имени Мечникова. О других пострадавших в ДТП пока не сообщается. В медицинском учреждении сообщили, что водитель грузовика получил незначительные травмы - перелом костей носа. Для дальнейшего лечения его направят в городскую больницу №16.
Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
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