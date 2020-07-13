СМИ узнали о состоянии ребенка, выжившего в жуткой аварии под Киевом

В ДТП погибли 4 человека, виновника аварии задержали.

Двенадцатилетний мальчик, единственный выживший в страшном ДТП, которое произошло 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом, по-прежнему находится в больнице.

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Доктора борются за его жизнь. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает "Страна".

По данным издания, состояние подростка не ухудшилось. Врачи оценивают его как стабильно тяжелое.

Что касается виновника аварии Антона Желепы, он находится в больнице скорой медицинской помощи закрытого типа, сейчас врачи ожидают результаты его анализов. По данным источников, суд по мере пресечения, скорее всего, назначат на 14 июля.

Как сообщал УНИАН, вчера на Старообуховской трасе в результате столкновения двух авто погибли четверо членов одной семьи.

Виновник аварии, 39-летний водитель автомобиля "Мерседес", задержан. Он находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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