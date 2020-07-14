ДТП под Киевом: выживший во время смертельной аварии мальчик находится в критическом состоянии в реанимации (видео)

ДТП забрало жизни его родителей, а также сестры и брата.

За жизнь ребенка, пострадавшего в страшном ДТП на въезде в столицу в воскресенье, 12 июля, до сих пор борются врачи. 12-летний парень находится в критическом состоянии в реанимации.

Об этом рассказали в ТСН.

Этот ребенок единственный, кто выжил после того, как в автомобиль, в котором ехала семья, врезался внедорожник. Отец, мама и двое детей - 8-летняя девочка и 10-летний мальчик - погибли.

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Водителю же, что навеселе вылетел на встречную полосу и вызвал автотрощу, сегодня должны избирать меру пресечения. Он хоть и отделался синяками, но находится в больнице под охраной полиции. Подозрение мужчине объявили накануне.

Ранее он уже совершал смертельное ДТП - отсидел три года. Его неоднократно задерживали за избиение людей, нападал на правоохранителей. Теперь за аварию с четырьмя погибшими ему грозит до десяти лет за решеткой.

Как сообщалось, почти целая семья погибла в результате ДТП, которое произошло в воскресенье, 12 июля, в Козине Обуховского района Киевской области. Внедорожник вылетел на встречную полосу и влетел в авто, в котором находилась семья из пяти человек.

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