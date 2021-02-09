8 февраля около 23:30 на автодороге государственного значения Н-10 сообщением "Стрый-Черновцы-Мамалыга" в селе Павловка Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП.Читайте также"Водитель переволновалась": в Киеве столкнулись пять автомобилей (видео)
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
Следователи предварительно установили, что 20-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Ateo, выезжая с второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes Benz Sprinter. За рулем последнего находился 46-летний житель Калуша.
В результате аварии два человека погибли, число пострадавших достигло 13.
От полученных травм погибли два пассажира микроавтобуса: 53-летняя и 54-летний жители Рогатинщини. Также в медучреждения с травмами различной степени доставлены еще 13 пассажиров автобуса.
Правоохранители проверили водителей на состояние опьянения – они трезвые.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Вскоре следователи сообщат о подозрении жителю Павловки, а суд изберет меру пресечения.
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